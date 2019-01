Haie wollen mit neuem “Opa“ zurück in die Erfolgsspur

Von Alex Gruber

Innsbruck – Der Druck, in Villac­h (heute/19.15 Uhr) und Zagreb (Samstag) im Kampf um Bonuspunkte für die Qualifikationsrunde sechs Punkte holen zu müssen, soll die Haie nicht lähmen. Headcoach Rob Pallin unterstreicht nur ein weiteres Mal: „Egal, was die Statistik nach ein oder zwei Dritteln sagt: Wir müssen ein Spiel richtig zu Ende bringen. In der letzten Saison haben wir einen Weg gefunden, enge Spiele zu gewinnen, in dieser Saison haben wir leider einen Weg gefunden, enge Spiele zu verlieren.“

In Villach könnte es heute durchaus eng werden. Obwohl die Kärntner ihr Augenmerk längst auf die Zwischenrunde gelegt haben. Das ist bei den Haien noch anders. Zumindest Platz neun will man sich noch krallen. Und deswegen erscheint am Eis auch ein neues Gesicht. Altspatz Tomas Netik soll jenes Quäntchen Routine einstreuen, das den entscheidenden Ausschlag des Pendels wieder zurück auf die Seite der Haie führt.

„Ich werde spielen, was ich kann, und alles dafür tun, dass wir in die Play-offs kommen“, diktierte der Flügelstürmer, der mit 36 Jahren der neue Team-Opa ist. Aber selbst in fortgeschrittenem Eishockey-Alter erlebt man immer wieder Dinge, mit denen man so nicht rechnen kann. Denn dass sich der HC Kosice von Netik trennte, lässt sich nicht mit Zahlen erklären: „Ich spiele ja schon ein paar Profi-Jahre und weiß nicht, was da passiert ist. Es gab kein Problem und war schon ein bisschen verrückt, denn ich habe in den letzten 15 Spielen 15 Punkte geholt“, rieb sich Netik auch gestern bei seinem ersten Haie-Training noch die Augen, warum er plötzlich in der Tiwag-Arena und nicht mehr auf slowakischem Eis stand.

14 Spiele (vier im Grunddurchgang, zehn in der Quali-Runde) bleiben der „jüngsten“ Neuerwerbung und den Haien noch Zeit, das Ruder in dieser Spielzeit mit dem Play-off-Einzug doch noch herumzureißen. Netik wird an der Seite der beiden Topscorer Andrew Yogan und Andrew Clark beginnen. Bei den Haien sind alle Mann an Bord.