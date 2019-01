Schmidhofer jubelte in Garmisch über ersten Erfolg im Super-G

Garmisch-Partenkirchen - Österreichs Speed-Damen setzten ihren Erfolgslauf in dieser Saison beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen fort. Nicole Schmidhofer triumphierte am Samstag im Super-G. Die Steirerin verwies die Italienerin Sofia Goggia (+ 0,23 Sekunden) und die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+ 0,45 Sekunden) auf die Ränge zwei und drei.

Das Rennen, das erst nach dreimaliger Verschiebung aufgrund der starken Schneefälle in Bayern mit eineinhalb Stunden Verspätung gestartet wurde, war nichts für schwache Nerven. Goggia sah bei ihrem Comeback nach Knöchelbruch schon wie die sichere Siegerin aus, ehe Schmidhofer mit einer Fabelfahrt im oberen Streckenteil den Grundstein für ihren dritten Weltcupsieg, dem ersten im Super-G, legte.

Bedingungen spielten Schmidhofer in die Karten

Zehn Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft lieferte die Titelverteidigerin eine gelungene Generalprobe ab. "Ich hab's mir im Ziel nicht gedacht, dass es reicht", gestand Schmidhofer. Das Material, das die 29-Jährige unter den Beinen hatte, sei aber wieder "ein Geschoss" gewesen. "Zum Glück waren die Bedingungen nicht so aggressiv heute, das ist meiner Fahrweise entgegengekommen."

Die restlichen ÖSV-Läuferinnen hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Lediglich Ariane Rädler (12.) und die Tirolerin Stephanie Venier (13.) landeten noch in den Top 15.

Am Sonntag wird das Garmisch-Wochenende für die Damen mit einer Abfahrt abgeschlossen. Kommende Woche stehen in Marburg noch ein Riesentorlauf (Freitag) und ein Slalom (Samstag) als letzte Weltcuprennen vor der WM in Aare auf dem Programm. (TT.com)