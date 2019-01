Steu/Koller rodelten bei der WM zur zweiten Bronzemedaille

Winterberg – Thomas Steu und Lorenz Koller haben bei der Kunstbahn-Rodel-WM in Winterberg am Samstag ihre zweite Medaille gewonnen. Am Tag nach Rang drei im Sprint holte das ÖRV-Duo auch im Doppelsitzer-Hauptbewerb Bronze. Der 24-jährige Vorarlberger und der 24-jährige Tiroler hatten im Ziel 0,141 Sekunden Rückstand auf die deutschen Sieger Toni Eggert/Sascha Benecken.

Tobias Wendl/Tobias Arlt (+0,078) machten auf der Heimbahn einen deutschen Doppelsieg perfekt. Damit endete der Bewerb genauso wie der Sprint am Freitag. Steu/Koller waren auch schon nach dem ersten Lauf auf Rang drei gelegen.

„Nach dem Fehler in der Kurve 13 habe ich bei der Zieldurchfahrt schon ordentlich gezittert. Gestern war es nach vorne hin sehr knapp und etwas ärgerlich, heute hatten wir das Glück auf unserer Seite“, gestand Koller und fügte hinzu: „Es wäre in beiden Rennen mehr drinnen gewesen, was aber nicht heißen soll, dass wir mit der Ausbeute unzufrieden sind. Zwei Medaillen sind der Wahnsinn und es ist noch nicht vorbei.“

Am Sonntag könnte das ÖRV-Duo bei der Teamstaffel den Medaillen-Hattrick komplett machen. (TT.com,APA)