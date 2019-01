Assinger: „Die 40.000 Fans kommen wegen der Gladiatoren“

Die TV-Unterhaltung entwickelte sich seit Ihrer ersten Millionenshow im Jahr 2000. Wohin geht die Reise?

Armin Assinger: Irgendwie ist alles schon einmal da gewesen. Die großen Quiz-Abend-Shows feier­n ihre Renaissance, die sind ein Dauerbrenner. Und am Trash-Sektor ist dem schlechten Geschmack kein Limit gesetzt, dort gibt es bis hin zum Nackt-Daten alles.

Ist das etwas, was Sie ablehnen?

Assinger: Das Thema Trash registriere ich zwar, hake es dann aber ab. Wenn ich beim herumzappen hängen bleibe, denke ich mir: dass Leute so etwas für „15 minutes of fame“ machen – um dann wieder irgendwo zu verschwinden.

Würden Sie für viel Geld bei einem „Dschungelcamp“ mitmachen?

Assinger: Man darf im Leben niemals nie sagen, aber dazu kann ich mit ruhigem Gewissen „nie“ sagen. Außerdem habe ich eine derartige Angst vor Schlangen, dass ich mir das schwer vorstellen kann.

Eine Parallele zum Sport: Hätte einer wie Showmaster Thomas Gottschalk nicht früher aufhören sollen?

Assinger: Er ist einer der größten deutschsprachigen Show-Moderatoren, da maße ich mir kein Urteil an, das muss jeder selber wissen. Ich habe aus meinem Rücktritt im Sport gelernt aufzuhören, als ich eigentlich sehr gut war. Ich war Vierter in der Abfahrt, Achter im Super-G. Meine Prämiss­e war wie beim Essen: Man soll aufhören, wenn es am besten schmeckt. Die Leute sollen sagen: „Schad­e, dass er aufhört.“ Und genauso war das damals. Aber da wusste ich: Jetzt ist es richtig.

Wie Sie aufgehört haben, waren noch keine sozialen Medien da. Wie gehen Sie mit dem Thema um?

Assinger: Ich bin leider Gottes oder Gott sei Dank altmodisch. Ich hatte Face­book, jetzt habe ich halt Instagram, aber wirklich Privates kommt nicht rauf. Wenn ich mit dem Rad am Glockner bin, lass’ ich die Leute aber gerne teilhaben, da ist auch eine gewisse Selbstverliebtheit dabei, das gebe ich zu.

Wie viel Show ist bei Ihre­r TV-Ski-Übertragungen erlaubt?

Assinger: Bei allem Showeffekt ist mein Satz immer der: Zuerst waren auf der Streif die Rennfahrer, weil sich hier 50, 60 unter Todesverachtung herunterschmeißen. Deswegen kommen 40.000 Leute zum Rennen, denn die kommen nicht in erster Linie wegen Alaba, wegen Schwarzenegger & Co. Die kommen wegen der modernen Gladiatoren wie Paris, Feuz, Svindal oder Reichelt. Das ist die Kerngeschichte! Und dass drumherum was entsteht, ist normal.

So gesehen hat Kitzbühel Monopolstellung.

Assinger: In Kitz herrscht eine gute Symbiose, andere Rennen haben ganz viel Luft nach oben. Das hat aber auch damit zu tun, dass etwa in Frankreich der Skisport nicht den Stellenwert hat, dort gibt’s Paris Saint-Germain (Fußballklub, Anm.) und Roland Garros (Tennis, Anm.), dort werden andere Dinge in den Vordergrund gestellt.

Was fällt Ihnen als Werbe­maßnahme ein?

Assinger: Wenn ich an Lindsey Vonn und Tiger Woods in Cortina denke: Das war nicht geplant, aber perfekt für den Rennsport. Der Tiger steht vor der Tofana – ein geiles Bild, das um die Welt ging. So kann man das mit Maß und Ziel gestalten.

Wie sehen Sie Ihre Rolle bei Kitz-Moderationen? Als Entertainer?

Assinger: Sport und Show gehören zusammen, ich sehe mich dabei als Binde­glied zwischen den Seiten. Sport hat viel mit Emotion zu tun. Es gilt, die Verbindung zu den Zuschauern herzustellen. Das ist meine Aufgabe. Ich will den Menschen draußen, den Fans vor dem Fernseher, klarmachen, dass das, was die Burschen auf der Piste machen, was ganz Besonderes ist. Da herunterfahren können nur ganz wenige auf der Welt. Ich will, dass vom Arzt bis zur Verkäuferin, vom Taxler bis zum Uni-Professor alle sagen: Unglaublich, was die da leisten, was die an Kräften bändigen. Wenn das dann auch noch Formel-1-Fahrer wie Verstappen oder Motorrad-Weltmeister Márquez sagen, ist das Wasser auf die Mühlen.

Gehen Sie mit jedem Skifahrer gleich ins Gerich­t?

Assinger: Freilich kann ein Fehler passieren. Es ist nur ein Unterschied, ob Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer einen macht oder ein junger Fahrer mit Nummer 46, der erst das dritte Mal die Streif herunterfährt, da muss ein anderer Maßstab angelegt werden. Wahrscheinlich hat die Nummer 62 sogar mehr Mut als der Sieger, weil der die skifahrerischen Qualitäten nicht so mitbringt, aber sich die Mausfalle trotzdem kerzengerade herunterschmeißt.

Wie schwer ist es, in Live-Momenten immer den richtigen Ton zu treffen?

Assinger: Man muss trotz großer Emotionen die Worte mit Bedacht wählen. Das, was du vor zehn, 15 Jahren so lapidar gesagt hast, kann heute ganz leicht in die falsche Kehle geraten. Da musst du aufpassen oder falls notwendig zurückrudern. In der Emotion sagst du was, aber du musst sofort die Gelegenheit nutzen, um was klarzustellen und Missverständnissen vorzubeugen.

Passierte Ihnen schon einmal etwas in diese Richtung?

Assinger: Es ging um das Thema Frauen auf der Streif. Wenn hier die Besten der Welt schwer stürzen, wenn hier so manche Karriere beendet worden ist, frage ich mich: Wollen wir Frauen schwer stürzen sehen? Nein, ich zumindest will das nicht.

Machen Sie noch einmal so viele Jahre die Millionenshow oder den TV-Sport? Gibt es ein Ablaufdatum wie im Sport?

Assinger: Ich habe keinen Plan. Du bist ja dem Wohlwollen des Publikums ausgesetzt. Wenn die Leute nicht mehr einschalten, wird die Quote zurückgehen und dann wird es heißen: Danke, das war’s!

Wie lesen Sie Ihre TV-Quote?

Assinger: Entspannt. Du willst ja wissen, woran du bist. Früher habe ich diesbezüglich geschwitzt und gefragt, was ist jetzt los. Jetzt weiß ich: Es gibt ein Stammpublikum, das kennt die Millionenshow. Meine Hoffnung: Wer Millionenshow als Kind kennen lernte, sollte irgendwann wieder zurückkommen. Insofern sollte ein Grundstock erhalten bleiben.

Mit Sportlern sind Sie im Dauerkontakt. Treffen Sie sich regelmäßig mit Leuten, die bei Ihnen in der Millionenshow saßen?

Assinger: Hie und da komm’ ich mit einem zusammen. Der sagt mir dann: Ich habe im Jahr 2007 15.000 Euro gewonnen. Ich frage ihn: Aha! Super! Und ist jetzt noch was über vom Geld? Meistens höre ich: Nein, ich habe alles ausgegeben.

Das Gespräch führte Florian Madl