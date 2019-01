Sportminister Strache fehlt bei der Eröffnung der WM

Von Peter Nindler

Innsbruck – Am 20. Februar wird die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld feierlich eröffnet. Die Titelkämpfe bis 3. März sind heuer das absolute sportliche Highlight in Tirol. In der Vorwoche haben die Veranstalter die Eröffnungsfeier geplant, da stand noch Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) auf dem Programmzettel. Als höchstrangiger Vertreter der Republik. Doch Strache wird nicht kommen, wie sein Büro auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung bestätigt. Er sei terminlich verhindert, Mittwoch- vormittag nehme er überdies an der wöchentlichen Sitzung des Ministerrats der Bundesregierung teil.

Wie schon bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel am vergangenen Wochenende wird der Vizekanzler von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) vertreten. Der Seefelder Bürgermeister Werner Frießer nimmt Straches Absage mit einiger Verwunderung zur Kenntnis, „weil wir bisher vom Gegenteil ausgegangen sind“. Zur Nordischen WM wird der Sportminister trotzdem kommen, aber erst drei Tage später. Zum Springen auf der Großschanze am Bergisel in Innsbruck.

Natürlich eröffnet das Fernbleiben des Sportministers bei der Seefeld-Eröffnung Raum für Spekulationen. Für die Rad-WM Ende September hatte Strache ebenfalls keine Zeit. Zum Auftakt der Kletter-Weltmeisterschaft im selben Monat gab es bekanntlich einen unrühmlichen Höhepunkt. Der Vizekanzler musste ein gellendes Pfeifkonzert über sich ergehen lassen. Die Vorbereitungen auf das Großereignis laufen indes in Seefeld auf Hochtouren. Neben Kunasek werden Landeshauptmann Günther Platter (VP), der Präsident des Internationalen Skiverbands/FIS, Gian Franco Kasper, und der Tiroler ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel an der Eröffnung teilnehmen. Damit wird zugleich der Startschuss für das Motto der Titelkämpfe gegeben: „Hand in Hand – Let’s celebrate a Nordic Ski Festival“.

Insgesamt geht es auf der Loipe und der Schanze um nicht weniger als 21 Medaillenentscheidungen, rund 200.000 Besucher werden zu den einzelnen Bewerben erwartet. Auch gekrönte Häupter haben sich in Seefeld angesagt. Das schwedische Königspaar Carl Gustaf und Silvia sind schon Stammgäste bei Nordischen Skiweltmeisterschaften. Seefeld hat außerdem einen besonderen Stellenwert in ihrem Leben. Bei den Olympischen Spielen 1976 arbeitete Silvia Sommerlath als stellvertretende Protokollchefin, ihr späterer Ehemann Carl Gustav besuchte sie dort.

König Harald und Königin Sonja von Norwegen lassen sich die WM vor Ort in Seefeld ebenfalls nicht entgehen. Verteidigungsminister Mario Kunasek wird in Seefeld u.a. seine deutsche Amtskollegin Ursula von der Leyen begrüßen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dürfte darüber hinaus in Seefeld vorbeischauen. Wie der chinesische sowie der polnische Sportminister Gou Zhongwen bzw. Witold Banka.

Russlands Präsident Wladimir Putin hält ebenso eine Einladung in Händen, wird höchstwahrscheinlich aber nicht nach Tirol reisen.