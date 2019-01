Seefeld präsentierte Siegertrophäen für die Ski-WM

Seefeld – Der Österreichische Skiverband (ÖSV), Swarovski Kristallwelten und der skandinavische Papier- und Forstkonzern Stora Enso präsentierten am Donnerstag in Wattens die Siegertrophäen der Nordischen Ski-WM in Seefeld (20. Februar - 3. März). Die Auszeichnungen sollen sowohl die Tiroler Bergwelt, das Funkeln des Schnees und der Sieger als auch die langjährige Tradition des ÖSV verkörpern, hieß es.

Die vom Architekt und Designer Christoph Haas entworfene Trophäe kombiniert Holz im Design einer Berglandschaft mit Kristallen in den Farben Gold, Silber, Bronze. „Es freut uns, dass wir damit sportliche Höchstleistungen auszeichnen werden und den Athletinnen und Athleten neben bestimmt vielen emotionalen Momenten auch funkelnde Erinnerungen an ihre Zeit in Seefeld mitgeben dürfen“, sagte Stefan Isser, Geschäftsführer der Swarovski Tourism Services GmbH. (APA)