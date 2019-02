Die Haie fanden ein bitteres Ende

Von Alex Gruber

Innsbruck – Im vorletzten Match des Grunddurchgangs und im Kampf um Bonuspunkte für die Qualifikations-Runde mussten aus Sicht der Innsbrucker Haie Punkte her. Zu Beginn waren die Hausherren aber nicht der Herr im Haus. Erst nach dem 0:1 wachten die Innsbrucker auf und kamen nach dem ersten Powerplay durch einen Abstauber von Kapitän Tyler Spurgeon zum 1:1-Ausgleich. Den Klagenfurtern wurde aber zu mühelos der Weg zur neuerlichen Führung geebnet – eine Szene, in der HCI-Schlussmann Luca Gracnar auch nicht voll auf der Höhe schien. Eine echte Nummer eins – die kostet viel Geld – fehlt den Haien nicht erst seit dieser Saison. Bei den Gästen stand indes auf der Gegenseite mit Lars Haugen der beste Keeper der Liga im Kasten.

Die Klagenfurter trafen im zweiten Abschnitt durch den Tiroler Marcel Witting die Stange (27.) und es wurde wie schon bei den vorangegangenen drei Saisonduellen, die alle an den KAC gegangen waren, kaum ein Angebot für Chancen der Haie gemacht. Die beste Gelegenheit verzeichnete noch Liga-Topscorer Andrew Clark, der in Haugen seinen Meister fand (31.). Als alle schon mit einem Rückstand nach 40 Minuten rechneten, kamen die Innsbrucker aber doch noch zum Zug: Einen der äußerst seltenen katastrophalen Fehler im Aufbau der Kärntner Rotjacken nutzte Mike Boivin mit feiner Klinge zum 2:2.

Der erste Warnschuss, abermals an den Pfosten, kam im dritten Drittel durch KAC-Angreifer Harand (41.). In der Folge mussten die Haie eine vierminütige Unterzahl, davon 30 Sekunden drei gegen fünf, überstehen. Kompliment, das Penaltykilling funktionierte. Und in eigener Überzahl näherte man sich dann gegen Haugen selbst wieder einem Torerfolg, Sedivy (50.) scheiterte. Es ging hin und her und letztlich zum bereits zwölften Mal in dieser Saison in die Overtime. Der kränkliche Toptorschütze Andrew Yogan hatte in einer dramatischen Verlängerung den Matchpuck, aber wieder hielt Haugen den Laden dicht (63.). Das hieß Penaltyschießen, für gut 2200 Fans gab es das volle Programm. Und wer, wenn nicht Yogan, traf für die Haie. Der Ex-Innsbrucker Mitch Wahl glich aber in ganz großem Stil aus und markierte mit seinem zweiten coolen Penalty-Treffer den Sieg für die Gäste. Dass Znojmo gegen Salzburg gewann, machte das Ganze am gestrigen Abend doppelt bitter. Denn vor dem letzten Match gegen die Vienna Capitals (Sonntag, 17.30 Uhr) hängen die Haie wieder auf Platz zehn fest.