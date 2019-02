Alle für einen, einer für alle: ÖSV-Team jagt Gold im Teambewerb

Aare – Vor zwei Jahren gingen nach dem WM-Teambewerb in St. Moritz in so mancher heimischen (Online-)Redaktionsstube die Emotionen hoch. Weniger wegen des enttäuschenden fünften Platzes der favorisierten ÖSV-Armada, als vielmehr wegen des verlorenen Duells von Marcel Hirscher gegen einen Belgier namens Dries Van den Broecke. Damals wie heute ist Van den Brocke ohne Weltcuppunkt, konnte aber im vergangenen Dezember immerhin einen FIS-Slalom für sich entscheiden.

Und Marcel Hirscher? Der ÖSV-Superstar setzte in und auch nach St. Moritz seinen unvergleichlichen Siegeszug fort – und denkt gar nicht daran, in Aare damit aufzuhören. Nicht aber im heutigen Teambewerb (16 Uhr/live ORF eins). Den lässt der Salzburger freilich aus, um sich voll und ganz auf seine Paradedisziplinen Riesentorlauf (Freitag) und Slalom (Sonntag) zu konzentrieren.

Auch ohne ihren Leithammel will sich die Ski-Nation Nummer eins für das vorzeitige Aus in St. Moritz revanchieren. Österreich (3), Frankreich (2) und Deutschland (1) heißen die Gewinner der bisher sechs WM-Entscheidungen. Aus dem Sextett von St. Moritz sind nur noch Katharina Truppe und Michael Matt dabei. Weiters nominiert wurden für heute Katharina Liensberger, die Tirolerin Franziska Gritsch sowie bei den Herren Marco Schwarz und Christian Hirschbühl. Der Auftaktgegner heißt Argentinien. Im möglichen Finale könnte die Schweiz warten. (TT)