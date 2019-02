Weitere Niederlage: Innsbrucker Haie nähern sich bitterem Ende

Von Alex Gruber

Innsbruck – Es war nach der Auftaktniederlage in Dornbirn das Spiel der letzten Chance in der Tiwag-Arena. Und es begann durchaus ansehnlich. Die Haie klopften durch Daniel Wachter (3.) und Nick Ross (6.) an der Führung an, im Gegenzug hatten auch die Tschechen, die die Erste Bank Eishockeyliga neben Zagreb nächste Saison wohl verlassen werden (keine Nennung bis zum gestrigen Stichtag), zweimal bei HCI-Goalie Luka Gracnar an. Der Slowene musste sich dann auch erstmals beugen (0:1/11.), Top-Golagetter Andrew Yogan glich mit seinem 30. Saisontor aber zum 1:1 aus. Danach zeigte die HCI-Defensive bei zwei weiteren Gegentreffern aber, warum man in dieser Spielzeit in Sachen Defensivleistung ganz weit von einem Play-off-Einzug entfernt ist.

Nach dem 1:3-Rückstand wollte Headcoach Rob Pallin im zweiten Drittel ein Zeichen setzen, brachte Rene Swette statt dem „unschuldigen“ Gracnar. Eine bitterer Fehlgriff, denn nach dem sehenswerten Anschlusstreffer von John Lammers kassierte Swette mit den ersten Schüssen zwei ganz billige Tore.

Mit einem 2:5 und dem Rücken zur Wand marschierten die Innsbrucker im letzten Drittel auf den Znojmo-Kasten los. Alex Lavoie konnte neuerlich verkürzen (3:5/42.), danach ließen die Hausherren auch in einer vierminütigen Überzahl – Daniel Wachter hatte nach einem bösen Stockfoul ein blutiges Cut erlitten – gut ein halbes Dutzend Großchancen aus. Zumindest in Sachen Moral konnte man den Innsbruckern in dieser Phase keinen Vorwurf machen. Mit dem sechsten Gegentreffer war der Fall aber erledigt.

Die Cracks der Tschechen können sich auch bei einem Liga-Ausstieg des eigenen Klubs weiter in die Auslage spielen, als Tabellenführer der Quali-Runde stehen die Zeichen für einen Einzug ins Play-off zudem alles andere as schlecht. Mit neun Zählern Rückstand auf Znojmo gehen bei den Haien als Tabellenschlusslicht vor dem Auswärtsspiel in Linz vorzeitig die Lichter aus. Jetzt geht es in den kommenden Partien voraussichtlich (nur) noch darum, das Gesicht zu wahren.