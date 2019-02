HCI-Coach Pallin: „Es ist hart, ich blute für Innsbrucks Eishockey“

Von Alex Gruber

Innsbruck, Linz – Ein Interview, in dem Innsbrucks Cheftrainer wie so oft in dieser Saison die Torhüterleistungen ansprach, brachte Rob Pallin bei der 3:4-Niederlage in Linz Kritik ein. Denn die individuellen Eigenfehler der Defensive, die auch in Oberösterreich nicht ausblieben, lassen jeden Schlussmann irgendwann blöd aus der Wäsche schauen. Mit Matt Climie, Janne Juvonen, Luka Gracnar und Rene Swette haben die Haie in dieser Saison zudem vier Goalies „verbraucht“. „Die Torhüter-Situation hat uns die ganze Saison belastet“, notiert Pallin. Im Wissen, dass (auch) die Vorderleute in der Abwehr arg patzen und man in der neuen Saison eine echte Nummer eins braucht. Die kostet freilich (viel) mehr Geld und braucht dann aber auch die Rückendeckung des Trainers ...

Am Tag nach der ersten Enttäuschung – mit sieben Punkten Rückstand auf Linz ist der Play-off-Zug fünf Partien vor Ende der Qualifikationsrunde wohl bereits ohne die Haie abgefahren – war Pallin aber auch bemüht, die Dinge ins rechte Licht zu rücken: „Ich hätte ein besserer Coach in dieser Saison sein müssen. Es ist meine Schuld und ich will keine Ausreden suchen.“

Nach dem zweimaligen direkten Erreichen der Play-offs nach dem Grunddurchgang träumten viele in der Tiwag-Arena mehr, augenblicklich ist der Fall auf den letzten Tabellenplatz eine ganz bittere Pille: „Ich schlafe schlecht. Es schmerzt mich sehr, dass wir in dieser Situation sind und auf demselben Tabellenplatz stehen wie seinerzeit, als ich nach Innsbruck gekommen bin.“ Angemerkt: mit weit mehr Punkten.

Pallin wollte dem Klub ja eine neue „DNA“ vermitteln, was am Eis in der Vorwärtsbewegung gelang, in der Rückwärtsbewegung in dieser Spielzeit aber schlichtweg zu wenig war. „Alles, was in dieser Saison schiefgehen hat können, ist schiefgegangen“, seufzt der 52-jährige Amerikaner: „Es ist hart – ich blute für Innsbrucks Eishockey.“ Das ging zuletzt anscheinend tatsächlich so weit, dass sich der Cheftrainer bei einem Wutanfall den Fuß aufgeschnitten hat. Eine Kapitulation trägt definitiv andere Züge.

„Ich kann und werde nicht die weiße Fahne hissen“, will er nach wie vor nicht darüber sprechen, dass man die Play-off-Teilnahme vorzeitig abhaken kann: „Ich will Spieler, die sich wie Profis verhalten, und alles dafür tun, dass wir am Freitag das Heimspiel gegen Villach gewinnen. Es geht darum, stolz zu sein. Ich will diese Saison mit einer guten Note beenden“, fordert er die nötige Berufsehre ein, die man sich selbst, dem Klub und den Fans im Saisonfinale schuldig sei.

Über die kommende Spielzeit – Pallin steht noch unter Vertrag – will der Haie-Coach zur Stunde klarerweise nicht sprechen. Es geht darum, die Wunden zu lecken. Es geht darum, Lehren zu ziehen, um wieder aufstehen zu können. Und es geht darum, sich so aufzustellen, dass diese Geschichte kein zweites Mal passiert.

Die Last, ein Top-sechs- oder sogar Top-vier-Team zu sein, hat man sich in einer starken Liga selbst aufgebürdet. Und die unzähligen Transfers haben weder für Ruhe noch Besserung gesorgt. Jetzt geht’s nur noch um ein halbwegs versöhnliches Ende.