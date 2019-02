Stecher vor WM-Auftakt „Es gibt wichtigere Dinge als Siegen“

Früher nahmen Sie als Nordischer Kombinierer an Weltmeisterschaften teil, jetzt leiten Sie die Geschicke als Sportlicher Leiter für Skisprung und Kombinatio­n. Was ist das für ein Gefühl?

Mario Stecher: Es ist ein riesengroßer Unterschied. Als Athlet ist man nur auf sich selbst fokussiert und will zum richtigen Zeitpunkt seine Leistung abrufen. Jetzt als Sportlicher Leiter weiß ich, dass immer sehr viele Ding­e zu organisieren sind. Auch drucktechnisch ist es absolut nicht zu vergleichen. Als Athlet möchtest du deinen Ansprüchen gerecht werden. Als Sportlicher Leiter ist man Teil des großen Ganzen.

Gibt es einen Schlüsselmoment, wo Sie den Unterschied besonders spüren?

Stecher: Als Athlet denkst du dir oft, was alles möglich sein sollte, und jetzt sehe ich, wie viel Arbeit dahintersteckt, um gewisse Dinge zu erreichen. Zum Beispiel verstehst du manchmal nicht, warum du das eine bestimmte Paar Schuhe nicht bekommst. Aber wenn man alle gleichstellen will, dann geht es eben nicht nur um ein Paar Schuhe, sondern um 40 Paar. Jetzt versteh­e ich, warum es etwas einmal nicht gegeben hat.

Sie haben von Druck gesprochen. Empfinden Sie Ihre eigene Vorgabe von vier Medaillen als Druck?

Stecher: Ich sehe die Drucksituation nicht so extrem. Es soll eine schöne WM werden, bei der wir auch die Begeisterung im Publikum entfachen wollen. Wir haben uns vier Medaillen zum Ziel gesetzt und glauben, das ist realistisch. Wenn man dazunimmt, dass ich mir bei Amtsantritt zum Ziel gesetzt habe, in allen Sparten vorne mitkämpfen zu können, dann ist das schon gelungen. Wir können überall um den Sieg mitspringen. Wir wissen aber auch, dass wir an einem schlechteren Tag nur Fünfter werden können.

Worauf freuen Sie sich speziell bei der WM?

Stecher: Ich freue mich auf die Menschen, die die Sportler anfeuern, teilweise ja sogar Menschen, die diesen Sport selbst betreiben und mitleben.

Sie haben auch von Nachhaltigkeit gesprochen. Was meinen Sie damit genau?

Stecher: Wir haben die große Chance, die Bevölkerung zu motivieren, die heutzutage ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein als bei der WM vor 34 Jahren in Seefeld hat. Die Menschen wollen sich sportlich betätigen und diese Begeisterung sollte sich übertragen. Und zudem soll den Kindern gezeigt werden, wie schön der nordische Sport sein kann.

Erwarten Sie sich einen Schub im zuletzt weniger werdenden Nachwuchs?

Stecher: Hier haben die Eltern eine wichtige Rolle, die den Kindern den Sport vorleben. Wichtig ist, dass man immer wieder erfolgreiche Athleten hat, um dem Nachwuchs einen gewissen Ausblick bieten zu können. So können später wieder erfolgreiche Athleten herangezogen werden.

Ist das leichter dadurch, dass die WM jetzt vor der Haustüre ist?

Stecher: Es geht Hand in Hand, so wie die erfolgreiche Langlauf-Staffel in der Ramsa­u eine Begeisterung geschaffen hat.

Stefan Kraft begeistert die Zuschauer bei den Skispringern. Er ist in beiden Einzelbewerben Titelverteidiger. Wie schätzen Sie seine Chancen ein?

Stecher: Stefan Kraft bringt Woche für Woche Spitzenleistungen, er hat in jedem Bewerb eine Medaillenchanc­e. Wichtig wird sein, dass er nicht alles zerreißen will. Sein­e normale Leistung ist ausreichend, um mit den Besten mitzuspringen und der Beste zu sein.

Früher war Gregor Schlierenzauer das Zugpferd. Er hat sich nicht qualifiziert. Cheftrainer Andreas Felder sagte, er müsse etwas verändern. Wie sehen Sie das?

Stecher: Ich glaube, dass von beiden Seiten, vom Skiverband und von Gregor persönlich, enorm viel unternommen worden ist, damit er wieder in die Spur kommt. Aber es sind nur zwei, drei Sprünge in Lahti aufgegangen. Denn es ist ihm nicht gelungen, einmal mit kleinen Bausteinen zufrieden zu sein und dann Schritt für Schritt weiterzugehen, um vielleicht wieder in den Flow-Zustand zu kommen, um Weltcupspringen zu gewinnen.

Das heißt, er will zu schnell zu viel?

Stecher: Es gibt einfach Dinge, bei denen er nicht in der Spur bleibt. Es ist sicher an der Zeit, dass er sich neu aufstellt und mit der neuen Situation zurechtfindet. Und sobald er in der Lage ist, sich mit den Besten zu matchen, dann hat er auch wieder seinen Platz in der Mannschaft. Die 53 Weltcupsiege waren einmal. Er muss wieder Leistung bringen. Ich bin mir sicher, dass er wieder gut springen kann. Derzeit sind aber auch Springer im Continentalcup besser als er. Er muss jetzt wie jeder andere beweisen, wieder mitspringen zu können. Gregor ist das aber voll bewusst.

Was ist denn bei der WM Ihre größte Herausforderung?

Stecher: Es ist enorm viel zu tun. Zudem müssen wir immer wieder das stärkste Team zusammenstellen, dazu werde auch ich meine Meinung abgeben. Ich werde mich zudem bei den jungen Athleten einbringen, indem ich ihnen sage, was auf sie zukommt.

Was ist Ihr bisher schönster Moment in Seefeld?

Stecher: Das war, als ich 2010 hier gewonnen habe und gleichzeitig gewusst habe, wie wenig das daheim für meine eigenen Kinder zählt. Damals wurde mir bewusst, dass das Gewinnen ein riesengroßes Thema in diesem Augenblick ist, aber wenn man es mit Weitblick betrachtet, gibt es wichtigere Dinge als Siegen.

Das Gespräch führte Susann Frank