Im Herz der WM-Einsatzzentrale

Von Marco Witting

Seefeld – Der Sicherheitsmann schaut bewusst grimmig. Erkennt die Zufahrtsberechtigung und lässt Josef Schreier passieren. Der stellvertretende Bezirkshauptmann von Innsbruck-Land steuert das Clubheim des FC Seefeld an. In WM-Zeiten befindet sich hier die oberste Stabsstelle der Einsatzorganisationen. Und als behördlicher Leiter lädt Schreier um 10 Uhr am ersten Wettkampftag zur so genannten MOC-Sitzung – und die TT zu einem Einblick, den man sonst eigentlich nie kriegt. Ein Blick ins Herz der Einsatzzentrale.

Es ist kurz nach 10 Uhr. Unter dem Begriff „Man Operations Center“ (MOC) treffen sich die BH, die Polizei, Gemeinde, Veranstalter, Feuerwehr, Rettung, Sicherheitsfirma, ÖBB und Bundesheer zur Lagebesprechung. Süßigkeiten stehen auf dem Tisch. Über den Bildschirm flackern die Vorbereitungen zum Langlauf-Sprint. Konzentrierte Atmosphäre, als Schreier eröffnet: „Das war gestern eine ganz wundervolle Eröffnung. Ein echtes Fest. Wie viele Zuschauer erwarten wir heute?“ 7500 Tickets seien verkauft, sagt Rupert Steeger vom OK-Team. Dann werden die Wetteraussichten eingeholt und die Bilanzen der Eröffnungsfeier gezogen. Zwischen 6000 und 8000 Fans waren es letztlich. Laut ÖBB seien 1600 mit dem Zug an-, über 2000 mit den Öffis dann wieder abgereist. Es habe Frequenzüberlastungen gegeben nach der Veranstaltung. Aber die Besucher hätten geduldig und sehr diszipliniert gewartet, heißt es in der Sitzung. Das deckt sich auch mit dem, was Polizei und Rotes Kreuz berichten. Drei Verletzte mussten versorgt werden – darunter zwei Sportler, die sich im Training wehgetan hatten. „Alles ist sehr gut verlaufen“, bilanziert auch der Einsatzleiter der Polizei, Bezirkskommandant Gerhard Niederwieser. Auch der Autoverkehr lief rasch wieder. Der Parkplatz in Pfaffenhofen war zu 20 Prozent ausgelastet, jener in Gießenbach etwas geringer. Doch die Parkplätze sind es, die eine „Challenge“ für die Verantwortlichen in den kommenden Tagen sein werden.

... oder in der Zentrale des Einsatzstabes, die im Clubheim des FC Seefeld untergebracht ist, ab. - Witting

Das Tauwetter lässt diese aufweichen. Jener für die Fahrzeuge der Veranstalter und Teams ist arg gefährdet, im Schlamm unterzugehen. In der Sitzung wird klar, man sucht nach Ausweichmöglichkeiten. Auch der Zubringer-Parkplatz in Pfaffenhofen ist übersät von Lacken. „Wir haben am Mittwochabend noch eine Verordnung erlassen, die ein temporäres Parken auf der Bundesstraße ermöglicht“, sagt Schreier in die Runde. Die Lage wird heute noch einmal neu beurteilt. Danach berichten die Sicherheitsfirmen von einer relativ ruhigen Partynacht in der Nordic Mile, der Fanzone in Seefeld. Zwei Fans, die etwas zu tief ins Glas schauten, hätten Ärger gemacht. Bei derart vielen Zuschauern eine ruhige Nacht. Die Situation mit verärgerten Anrainern der Fanmeile, die stellenweise nicht zufahren konnten, wolle man sich anschauen, hieß es. Nach 15 Minuten war die Einsatzleitersitzung am ersten Wettkampftag vorbei. Für Schreier und Niederwieser ging es zurück in ihr Hauptquartier – ins Hotel Alpenkönig, wo Polizei und Behörde sich spartanisch drei Räume eingerichtet haben. Und dort sitzen sich die beiden Einsatzleiter gegenüber. Hinter ihnen flimmern die Bilder der Überwachungskameras, auch der Polizei-Heli sendet gerade Live-Bilder rund ums Wettkampfgelände.

„Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Niederwieser. Die Fans seien „positiv und bester Stimmung“. Natürlich habe man den Samstag als verkehrs- und wettkampfreichen Tag besonders im Blick. „Wir sind gut vorbereitet und haben alles gut durchgeplant. Aber natürlich muss man immer auch schnell reagieren“, sagt der Bezirkspolizeikommandant. „Das geht eben vom Streudienst bis zur Straßensperre oder zum Besuch von Königshäusern und dem dann notwendigen Personenschutz.“