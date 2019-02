Haie gehen mit Arbeitssieg in eine achttägige Pause

Von Alex Gruber

Innsbruck – Irgendwann haben auch die so treuen Haie-Fans genug gesehen. Und das spiegelte sich am Freitag beim Kellerderby gegen Villach in einer schon lange nicht mehr gesehenen Minuskulisse wieder. Alle, die daheim geblieben sind, versäumten zwei Rettungstaten von Luka Gracnar gegen MacGregor Sharp im Powerplay (8.) und einen herrlichen Handgelenks-Schuss in Kreuzeck zum 1:0 für die Haie – natürlich war’s Andrew Yogan. Sein 31. Saisontreffer – und wer weiß, wo der Sonnyboy aus Florida spielen würde, würde er Talent mit mehr Defensivarbeit paaren. Nach einem Lattenschuss der Villacher durch Yann Sauve (13.) packte Gracnar noch einen Monster-Save gegen Blaine Down aus (17.). Nach einem unnötigen Scheibenverlust von Andrew Clark war der Slowene aber beim 1:1 geschlagen. Mario Lamoureux scheiterte für die Innsbrucker kurz vor Drittel­ende noch am Querbalken.

Nach einer Pollastrone-Chance – Gracnar war wieder am Posten (23) – drehten die Haie auf. Sam Antonitsch konnte im 48. Ligaspiel über das 2:1 und seinen ersten Treffer im Haie-Dress jubeln. Die Innsbrucker führten in der Folge die Kärntner an der langen Leine spazieren, nur wie so oft in dieser Saison blieben weitere Tore aus. Erst am Ende des zweiten Drittels fanden die Gäste wieder den Weg nach vorne.

Im Schlussabschnitt passierte zunächst nicht viel Nennenswertes, eine Großtat von Gracnar gegen Eriksson gab es erneut (52.). Mike Boivin ließ kurz danach einen Sitzer für die Hausherren aus, ein Powerplay blieb in der Folge ungenützt. Glück, dass Sharp nur den Pfosten traf (57.).

Die Haie brachten nach insgesamt fünf Niederlagen in Serie den ersten Sieg seit 26. Jänner unter Dach und Fach. Weil die Partien gegen Zagreb ja ausfallen, ist man erst am 3. März in Villach in der Quali-Runde wieder an der Reihe.