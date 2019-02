Zwei ÖSV-Langläufer nach Doping-Razzia in Seefeld festgenommen

Seefeld – Der Ski-WM in Seefeld droht ein Doping-Skandal: Nach „Amtshandlungen“ gegen mehrere Sportler in mehreren Hotels wurden insgesamt neun Personen festgenommen – darunter auch zwei österreichische Langläufer, ein kasachischer und zwei estnische Spitzensportler, wie das Bundeskriminalamt mitteilte.

Offenbar habe sich der Verdacht auf Dopingaktivitäten bei den Razzien erhärtet. In Deutschland wurde ein Sportmediziner sowie ein deutscher Komplize festgenommen. Eine Pressekonferenz der Polizei wurde für 15 Uhr in Innsbruck angesetzt. Laut TT-Informationen wurde die Staatsanwaltschaft durch Aussagen von Ex-Langläufer und Doping-Sünder Johannes Dürr aktiv

„Im Rahmen von seit mehreren Monaten andauernden internationalen Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Sportbetruges sowie der Anwendung von unerlaubten Wirkstoffen und Methoden zu Dopingzwecken konnte eine in Deutschland ansässige kriminelle Organisation um den Sportmediziner Dr. Mark. S. ausgeforscht werden. Diese aus Erfurt agierende kriminelle Gruppierung ist dringend verdächtig, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchzuführen, um deren Leistung bei nationalen und internationalen Wettkämpfen zu steigern und dadurch illegale Einkünfte zu lukrieren, heißt in der Mitteilung des Bundeskriminalamtes weiter.

Geisler entsetzt

In einer ersten Reaktion zeigte sich Tirols Sportreferent Josef Geisler entsetzt über die Vorkommnisse in Seefeld. Er fordert volle Aufklärung und Klärung der Verantwortlichkeiten. „Es ist einfach total schade für diese tolle WM in Seefeld“, so Geisler.

Seefelds Bürgermeister und örtlicher OK-Chef Werner Frießer sagte: „Sollten sich dieses Meldungen als wahr herrausstellen, wäre das schade für den Sport. Unsere Aufgabe ist es weiterhin eine tolle Veranstaltung für die enthusiastischen Besucher und die sauberen Sportler durchzuführen. Für Idioten sind wir nicht verantwortlich.“ TT.com)