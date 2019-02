ÖSV in Kvitfjiell ohne Baumann: Ungewisse Zukunft für Tiroler

Kvitfjiell – Romed Baumann ist bei den aktuellen Speed-Weltcuprennen in Kvitfjell nicht Bestandteil des österreichischen Herrenskiteams. Laut ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher waren die jüngsten Leistungen des Tirolers nicht ausreichend für eine Nominierung. Nach der Saison wird es ein Gespräch geben. Laut Puelacher werde der 33-Jährige künftig aber eher nur noch auf Eigenkosten mittrainieren können.

Baumann hat in seiner rund 15-jährigen Karriere zwei Weltcup-Rennen in der Kombination (2009 und 2012) gewonnen. Bei Weltmeisterschaften holte der Fahrer aus St. Johann in Tirol 2011 in Garmisch Silber mit dem Team sowie 2013 in Schladming Bronze in der Super-Kombination. (APA)