Den Abschiedsapplaus müssen sich die Haie erst verdienen

Innsbruck – Alles in allem lief es für den HC Innsbruck nicht rund in dieser Saison und doch schließt sich heute Abend gewissermaßen ein Kreis. Die Haie beschließen die Saison in der Wasserkraft-Arena (19.15 Uhr), wie sie diese am 14. September begonnen haben – mit einer Heimpartie gegen den Dornbirner EC. Damals feierten die Vorarlberger einen 4:3-Overtimesieg. Vor 2600 Fans. Heute werden es wohl nicht einmal mehr die Hälfte sein.

Die Brisanz des Westderbys tendiert schließlich gegen null, weswegen Haie-Coach Rob Pallin die Seinen ein vorletztes Mal bei der Ehre gepackt hat. „Keiner will das letzte Heimspiel der Saison verlieren. Es geht um Stolz und ein versöhnliches Gefühl“, sagte er in Richtung der Seinen. Für viele (Legionäre) wird es heute eine Abschiedsvorstellung vor eigenem Anhang. Nicht für Tyler Spurgeon. Der Kapitän bleibt definitiv an Bord, sein Vertrag läuft noch bis 2020.

Zumindest das Momentum sollte für die Hausherren sprechen. Während Innsbruck am Dienstag seinen ersten Charaktertest gegen Black Wings Linz respektabel (5:1-Heimerfolg) erledigte, schlitterten die Dornbirner Bulldoggen zeitgleich in eine bittere 1:8-Heimklatsche gegen Znojmo. Dort, wo die Haie am Sonntag die Saison beenden – Happy End längst ausgeschlossen. (m. i.)