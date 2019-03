Goggia im ersten Abfahrtstraining in Soldeu voran

Soldeu – Sofia Goggia hat im ersten Training für die letzte Weltcup-Abfahrt der Ski-Damen in Soldeu die Bestzeit erzielt. Die Italienerin war am Montag 0,69 Sekunden schneller als Michaela Wenig aus Deutschland und die Liechtensteinerin Tina Weirather. Beste Österreicherin war Tamara Tippler (+0,95 Sek.) als Sechste, Ramona Siebenhofer belegte mit einer Sekunde Rückstand den achten Platz.

Nicole Schmidhofer, die in der Disziplinwertung vor Siebenhofer in Führung liegt, kam auf Platz zwölf. Die beiden ÖSV-Asse werden die Abfahrts-Kugel am Mittwoch (12.00 Uhr/live ORF eins) unter sich ausmachen. Cornelia Hütter reihte sich als 21. ein, die Steirerin war im Weltcup seit ihrem Sturz in Garmisch-Partenkirchen Ende Jänner nicht mehr im Einsatz gewesen und hatte auch die Weltmeisterschaften in Aare wegen einer Knieverletzung verpasst. (APA)

Ergebnisse des ersten Trainings für die Abfahrt der Damen beim Weltcup-Finale in Soldeu am Montag:

1. Sofia Goggia (ITA) 1:32,65 Min. - 2. Michaela Wenig (GER) und ex aequo Tina Weirather (LIE) 0,69 Sek. - 4. Corinne Suter (SUI) und ex aequo Federica Brignone (ITA) 0,71 - 6. Tamara Tippler (AUT) 0,95 - 7. Joana Hählen (SUI) 0,99 - 8. Ramona Siebenhofer (AUT) 1,00 - 9. Jasmine Flury (SUI) 1,04 - 10. Ricarda Haaser (AUT) 1,21 - 11. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1,29 - 12. Nicole Schmidhofer (AUT) 1,30. Weiter: 14. Mirjam Puchner (AUT) 1,43 - 18. Stephanie Venier (AUT) 2,16 - 21. Cornelia Hütter (AU)T 2,94