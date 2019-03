Sensations-Sieg durch Puchner, Schmidhofer erobert Kristallkugel

Soldeu - Nach 17 Jahren wandert die kleine Abfahrts-Kristallkugel bei den Damen wieder ins ÖSV-Lager. Nicole Schmidhofer genügte am Dienstag beim Weltcupfinale in Soldeu ein elfter Platz, um den größten Erfolg ihrer Weltcup-Karriere perfekt zu machen. Das war zuletzt Renate Götschl 2007 gelungen.

Der Tagessieg in Andorra ging überraschend an Mirjam Puchner. Im Hundertstelkrimi, der auch von Windböen und wechselnden Sichtbedingungen beeinflusst wurde, verwies die Salzburgerin Viktoria Rebensburg (GER/+ 0,03 Sekunden) und Corinne Suter (SUI/+ 0,08 Sekunden) auf die weiteren Podestplätzen und feierte ihren zweiten Weltcupsieg. Zuletzt war die 26-Jährige am 16. März 2016 auf dem obersten Stockerl gestanden.

Mirjam Puchner blickte im Ziel ungläubig auf die Anzeigetafel. - APA

"So windig und so unterschiedliche Sicht - da bin ich froh, dass ich nicht auf dieses Rennen angewiesen war", schnaufte Schmidhofer im Ziel durch. Die Super-G-Weltmeisterin von 2017, die am Freitag ihren 30. Geburtstag feiert, konnte den Erfolg noch nicht recht verarbeiten: "Es geistert einem schon lange im Kopf herum. Jetzt bekomme ich endlich die Kugel - das wird ein bisschen dauern, das zu realisieren." Mit ihrem Idol Götschl in einem Satz genannt zu werden, sei eine Riesenehre.

ÖSV-Dreifachsieg in der Abfahrtswertung

Schmidhofer profitierte auch von einer völlig verpatzten Fahrt ihrer letzten verbliebenen Konkurrentin Ramona Siebenhofer, die als 19. leer ausging. In der Abfahrtswertung wurde die Steirerin noch von Stephanie Venier überholt. Die Tirolerin belegte Rang acht und machte den rot-weiß-roten Dreifachsieg perfekt. "Ich war heute so nervös am Start, da hätte es mich fast überschlagen. Der zweite Platz ist superlässig", zeigte sich die Oberperferin Venier zufrieden.

Überschattet wurde das Rennen vom schweren Sturz von Cornelia Hütter. Die ÖSV-Speed-Spezialistin, eben erst von einer Verletzung genesen, konnte nicht selbstständig ins Ziel abfahren und musste mit dem Akia abtransportiert werden. (TT.com)

Das weitere Programm für die Ski-Damen beim Weltcupfinale: Super-G (Donnerstag, 10.30 Uhr), Teambewerb (Freitag, 12.00 Uhr), Slalom (Samstag, 10.30 Uhr), Riesentorlauf (Sonntag, 9.30 Uhr).