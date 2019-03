Paris mit Sieg zur ersten Kristall-Kugel, Kriechmayr am Podest

Soldeu - Dominik Paris hat einen Tag nach der Abfahrt beim Alpinski-Finale in Soldeu auch den Super-G gewonnen und sich damit auch erstmals die Kristallkugel für den Gewinn einer Disziplinen-Wertung gesichert. Der Weltmeister aus Südtirol setzte sich Donnerstag beim 16. Weltcupsieg vor Mauro Caviezel (SUI) und Vincent Kriechmayr durch. Auch der Österreicher hatte auf dem Papier noch Kugelchancen gehabt.

"Die Kugel bedeutet einem Skifahrer am meisten, da sie für Kontinuität über eine ganze Saison steht. Ich habe heute nur probiert an das Rennen zu denken und nicht an das Kristall. Am Start war ich ausnahmsweise ein wenig nervös", verriet Paris in einer ersten Stellungnahme.

Kriechmayr streute seinem Südtiroler Kontrahenten Rosen: „Ich habe das Rennen leider oben verloren. Paris hat mit der WM acht Saisonsiege gefeiert, er hat die Kristall-Kugel absolut verdient gewonnen. Im Weltcup hätte ich mir persönlich ein paar Podestplätze mehr ausgerechnet", erklärte Kriechmayr. (TT.com/APA)

