Detroit Red Wings siegten ohne verletzten Vanek

Ohne den angeschlagenen Thomas Vanek haben die Detroit Red Wings am Montag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen gefeiert. Die Red Wings besiegten in San Jose die Sharks mit 3:2. Für die längst für das Play-off qualifizierten Kalifornier war es die sechste Niederlage in Folge. (APA)

NHL-Ergebnisse vom Montag: San Jose Sharks - Detroit Red Wings (ohne Vanek/verletzt) 2:3, Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 7:5, New Jersey Devils - Buffalo Sabres 3:1, New York Rangers - Pittsburgh Penguins 2:5, Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 5:4, St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 3:1, Minnesota Wild - Nashville Predators 0:1, Winnipeg Jets - Dallas Stars 2:5, Calgary Flames - Los Angeles Kings 0:3.