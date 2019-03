Unter vier Hochkarätern zählt auch das Sieger-Gen

Innsbruck – Die Vienna Capitals, „Angstgegner“ der Innsbrucker Haie, gehen als Favorit in die Best-of-seven-Serie gegen Salzburg. Die Bullen aus der Mozartstadt können aber auf sechs Titel seit 2007 verweisen. Deswegen hebt auch Ex-Hai und Ex-NHL-Crack Andreas Nödl bei den Hauptstädtern den warnenden Zeigefinger: „Von den Namen her ist ihr Kader der stärkste der ganzen Liga. Da ist es egal, ob sie während der Saison nicht so gut waren.“

Erfahrung ist bei Altspatz Matthias Trattnig (wird im April 40) und Co. mehr als genug vorhanden. Zudem brennt bei den Mozartstädtern wie auch bei Tirolern das Play-off-Feuer. Neben den beiden Fixstartern Mario Huber und Daniel Jakubitzka dürfen sich möglicherweise auch Nico Feldner oder Dario Winkler Hoffnung auf Einsätze machen. „Wir können locker drauflos­spielen. Der Druck liegt bei ihnen“, ortet Salzburg-Coach Marco Brucker im Auswärtsstart keinerlei Nachteil.

In Graz knallten nach dem Semifinal-Einzug (4:2 über Linz im Viertelfinale) schon einigermaßen die Korken. Schließlich hatten die 99ers erstmals in der Vereinsgeschichte ein Play-off-Duell für sich entschieden. Jetzt wartet ab heute der KAC. „Freitag beginnen wir wieder bei null“, erinnerte Coach Doug Mason: „Es liegt an uns, neue Euphorie zu entfachen.“ Der 63-jährige Kanadier wurde nach gut einem Jahr bei den Kärntner Rotjacken im Dezember 2015 entlassen, um ein Jahr später in Graz anzuheuern. Und speziell in dieser Saison haben die Steirer auch in der Kaderplanung offenbar ziemlich viel richtig gemacht. Der Schachzug, Oliver Setzinger vom Angriff nach hinten zu ziehen, ging ebenfalls auf.

Österreichs Rekordmeister KAC reist mit Verletzungssorgen nach Graz, die auch den Osttiroler Teamverteidiger Clemens Unterweger betreffen. Dafür ist mit Marcel Witting ein anderer Tiroler reif fürs Gefecht. (APA, lex)