Tiroler Fettner setzt Karriere fort und startet in 20. Saison

Innsbruck — Skisprung-Routinier Manuel Fettner setzt seine Karriere fort und geht damit in seine bereits 20. Saison. Das kündigte der 33-jährige Tiroler in sozialen Medien an. Im abgelaufenen Winter war Fettner als 31. im Gesamtweltcup fünftbester Österreicher, als bestes Einzelergebnis gelang ihm ein achter Platz in Val di Fiemme. Bei der Heim-WM kam er nur auf der Großschanze zum Einsatz und wurde 24. (APA)

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden