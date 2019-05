ÖEHV-Team verlor zum Auftakt der WM gegen Lettland

Bratislava – Nichts wurde es aus dem erhofften Punktegewinn für Österreichs Eishockey-Nationalteam im ersten Spiel der A-WM in der Slowakei. Das ÖEHV-Team musste sich am Samstag Lettland mit 2:5 (1:1,0:0,1:4) geschlagen geben. Michael Raffl hatte die Österreicher vor 8.900 Zuschauern in Bratislava in Unterzahl (15.) in Führung gebracht.

Österreich, mit David Kickert im Tor, lieferte dem WM-Viertelfinalisten des Vorjahres nach nervösem Beginn zwei Drittel lang ein Duell auf Augenhöhe, ehe die Letten im Schlussdrittel mit vier Treffern den verdienten Sieg holten. Für Raffl und Co. geht es schon am Sonntagmittag (12.15 Uhr/live ORF Sport +) mit dem Duell gegen WM-Favorit Russland weiter.

In der Anfangsphase wurde es nur in der 9. Minute vor Kickert richtig brenzlig, drei Minuten später schwächten sich die Österreicher selbst. Patrick Peter erhielt nach einem Check fünf Minuten und musste mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe in die Kabine.

Entscheidung fiel erst im Schlussdrittel

Einem guten Penalty-Killing folgte in Unterzahl sogar das 1:0. Michael Raffl, der einzige NHL-Spieler im rote-weiß-roten Kader, verwertete ein Zuspiel von Alexander Pallestrang mit der Rückhand ins Kreuzeck (15.). Doch die Führung währte nur 42 Sekunden, Rudolfs Balcers traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich (16./PP).

Nach der ersten Pause kamen die mit zwei NHL-Profis und neun Spielen von KHL-Club Dinamo Riga angetretenen Letten mit mehr Druck. Die Mannschaft von Roger Bader überstand das Mitteldrittel aber ohne Gegentreffer, hatte in der 37. Minute bei einem Lattenschuss auch Glück. Kurz davor hatte Konstantin Komarek die Möglichkeit auf die neuerliche Führung (33.).

Nach nur 23 Sekunden des Schlussdrittels gingen die Balten vorentscheidend in Führung. Kapitän Lauris Darzins ließ im Powerplay Kickert keine Chance. Danach spielte der Favorit groß auf, Rodrigo Abols (45.) und Gints Meija (48.) erhöhten auf 4:1. Die Hoffnungen, nach einem Powerplay-Tor von Raphael Herburger (56.), vielleicht doch noch zurückzukommen, zerstörte Ronalds Kenins nur 16 Sekunden später mit dem fünften Treffer. (APA)