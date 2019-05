Slowenisches Sturmtalent Zajc verstärkt den Haie-Angriff

Innsbruck – Nächster Neuzugang beim HC Innsbruck: Die Tiroler gaben am Mittwoch die Verpflichtung von Miha Zajc bekannt. Das slowenische Sturmtalent wechselt von Alps-Hockey-League-Meister Laibach an den Inn. „Miha ist jung, talentiert und körperlich präsent. Er wird im Sturm einen Importplatz besetzen, weil wir der Meinung sind, dass er großes Potenzial hat und positive Impulse setzen kann“, beschreibt HCI-Obmann Günther Hanschitz den 22-Jährigen, der in 74 Spielen 72 Punkte verbuchte. In den Play-offs trug sich Zajc gleich vier Mal in die Trefferliste ein.

Damit sind beim Innsbrucker EBEL-Verein noch zwei Import-Plätze im Angriff frei. Weitere Vollzugsmeldungen sollen in den kommenden Wochen folgen. (TT.com)