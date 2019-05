Herbert soll beim HCI knipsen, O‘Keefe Coach Pallin unterstützen

Innsbruck — Nach dem jungen Slowenen Miha Zajc (22) gibt es bei den Innsbrucker Haien für die Erste Bank Eishockeyliga bereits den nächsten Neuzugang zu vermelden. Der 27-jährige Amerikaner Caleb Herbert wechselt nach Jahren in der AHL und zuletzt East Coast Hockey League, wo er mit 71 Punkten in 60 Partien für die Utah Grizzlies auftrumpfte, ins Haifischbecken. „Er ist ein sehr guter Spieler, von dem ich mir viel erwarte. Er ist schnell und kann gut schießen. Und er bearbeitet die ganzen 60 Meter und alle drei Zonen am Eis", freut sich Headcoach Rob Pallin über diesen geglückten Coup.

Positive Neuigkeiten gibt es auch für die Trainerkabine: Pallin-Intimus Mitch O'Keefe (CAN), der den Haien schon im Laufe der abgelaufenen Saison als Torwart-Trainer zwischenzeitlich unter die Arme gegriffen hat, wird diese Rolle als Co-Trainer in der kommenden Saison bekleiden. Ein Faktor, der auch mehr positive Energie in die vier Wände bringen könnte. Denn im vergangenen Sommer war den Haien der erste Wunschkandidat abgesprungen, Jeff Battah kam aufgrund privater Probleme abhanden, ehe mit Alex Stein erst der dritte Co-Trainer an Bord geblieben war. Nun hat Pallin den Ansprechpartner seiner Wahl gefunden. Auch das soll Kraft geben. (lex)

