Teamverteidiger Peter verlängerte Vertrag bei den Vienna Capitals

Die Vienna Capitals haben den Vertrag von Eigenbauspieler Patrick Peter verlängert. Das gab der Wiener Eishockeyclub am Mittwoch bekannt. Damit geht der 25-jährige Teamverteidiger in seine zehnte Saison bei den „Caps“. Er ist nach Phil Lakos und Rafael Rotter der am drittlängsten dienende Spieler beim aktuellen Vizemeister. (APA)