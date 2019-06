ÖSV-Damen schlugen in Osttirol für Teambuilding-Kurs auf

Ein vielfältiges Programm absolviert eine kleine Technikerinnen-Gruppe der ÖSV-Alpin-Damen diese Woche in Osttirol. Am Mittwoch wurde in Amlach ein Klettersteig bezwungen, zudem steht für Bernadette Schild, Katharina Truppe und Co. Canyoning, Mountainbike-Downhill und Tennis auf dem Programm. Das Schneetraining startet ab 8. August in Neuseeland, in sechs Monaten ist Lienz Weltcup-Schauplatz.

„Es geht um Teambuilding, da sind solche Kurse Gold wert“, betonte die Salzburgerin Bernadette Schild. „Man hat Spaß, geht hie und da an seine Grenzen und manchmal darüber hinaus, macht das aber im Team und das ist sehr cool.“ Die Kärntnerin Truppe zeigte etwas Respekt vor dem Klettersteig. „Das ist immer wieder ein Nervenkitzel, aber ich freue mich drauf.“ (APA)