Lech – Egon Zimmermann ist tot. Der Vorarlberger, der vergangenen Februar 80 Jahr alt wurde, ist friedlich entschlafen.

Der aus Lech am Arlberg stammende Skifahrer, der später ein eigenes Hotel führte, feierte 1964 in Innsbruck seinen größten Triumph. Zimmermann gewann bei den Olympischen Spielen Gold in der Abfahrt. Außerdem eroberte er bei der WM 1962 in Chamonix 1962 Gold im Riesentorlauf und Bronze in der Abfahrt. (TT.com)