Die Pittsburgh Penguins haben sich am Wochenende in der NHL bei ihrer Reise in den Westen in Torlaune gezeigt. Einen Tag nach dem 7:4-Erfolg bei den Minnesota Wild deklassierten Sidney Crosby und Co. am Sonntag die Winnipeg Jets mit 7:2.

NHL-Ergebnisse: Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins 2:7, Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 2:5, San Jose Sharks - Calgary Flames 3:1.