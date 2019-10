Die Haie satteln bei den Capitals wieder die Pferde

Von Alex Gruber

Innsbruck – Die 2:8-Heimniederlage gegen Salzburg legte Innsbrucks Headcoach Rob Pallin im Lauf dieser Woche einmal mehr mit bildhaften und pathetischen Worten zu den Akten: „So ein Spiel passiert einmal in einer Saison. Die Frage ist, wie man darauf reagiert. Entweder es entsteht ein Schneeball-Effekt oder man steigt wieder auf sein Pferd und reitet weiter.“

Die Haie „reiten“ heute auf jeden Fall in Wien bei den Capitals ein. Das erste Treffen, eine 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung, war denkbar knapp, da hätten sich die Tiroler durchaus einen Sieg verdient. Deswegen ist Pallin auch vor dem zweiten Saisonmatch nicht bange: „Wir waren gegen Salzburg zunächst so gut wie der Tabellenführer – wenn wir daran glauben und hart arbeiten. Wir werden in Wien gut vorbereitet sein und mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Es wäre schön, wenn wir einen Punkt mitnehmen könnten.“ Nach der langen Reise folgt ja schon am Sonntag (17.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Graz das nächste Match gegen ein in der Gruppenphase ausgeschiedenes österreichisches Champions-League-Team.

Neuzugang Christof Kromp (22) feiert heute sein Debüt, ob Tyler Cuma nach schmerzhafter Unterschenkelverletzung gegen seinen Ex-Club ins Line-up zurückkehrt, steht in den Sternen. Die Haie werden in jedem Fall auch einen starken Torhüter brauchen. Die Fangquote von C.J. Motte liest sich mit 88 Prozent ausbaufähig. Der 27-jährige Amerikaner will seine Statistik selbst am meisten aufbessern.