Haie gegen Vienna Capitals: Gute Phasen ändern nichts an nächster klarer Pleite

Wien — Klasse manifestiert sich unter dem Strich an geschossenen und erhaltenen Treffern. Dabei gingen die Haie beim Champions-League-Klub aus der Bundeshauptstadt im ersten Powerplay durch Caleb Herbert mit 1:0 (6.) in Front, um nur gut eine Minute später das 1:1 zu erhalten. Man ließ im ersten Drittel weitere Überzahl-Möglichkeiten ungenutzt und hatte in eigener Unterzahl durch Ondrej Sedivy und Herbert sogar die Chancen auf den Führungstreffer, den dann — richtig — die Vienna Capitals in Minute 17 schossen, die sich auch auf einen bärenstarken Goalie Ryan Zapolski verlassen konnten.

Haie-Goalie C.J. Motte zeigte im zweiten Drittel bei einer Parade gegen Olden, wie schnell er auf den Beinen ist. Den dritten Treffer konnten dennoch die Wiener durch Patrick Peter verbuchen, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Und die Innsbrucker verzweifelten am Weg zu einem weiteren Torerfolg immer wieder an Zapolski. Stattdessen legte Doppel-Torschütze Riley Holzapfel zwölf Sekunden vor Drittel- ende noch das 4:1 (40.) drauf. Die Haie fühlten sich wie im falschen Film, die Schussstatistik war nach 40 Minuten mit 23:23 ausgeglichen. Dass Tyler Cuma nach seiner Unterschenkelverletzung bei seinem Comeback nicht mehr weitermachen konnte, resultierte aus einem Check und passte zu einem verpatzten Abend, an dem mehr möglich gewesen wäre.

Nach dem fünften Gegentreffer reagierte Headcoach Rob Pallin und beorderte Rene Huber anstatt Motte aufs Eis. Es war das Erstliga-Debüt für den 21-jährigen Innsbrucker, der nach einem Vause-Schuss wenig später auch erstmals hinter sich greifen musste. Das halbe Dutzend war damit voll.

Ein paar Raufeinlagen und weitere Strafen folgten, was nichts mehr an der nächsten deutlichen Niederlage nach dem 2:8 gegen Salzburg ändern konnte. Die Haie haben in den letzten beiden Partien gegen zwei Topklubs 14 Gegentreffer kassiert, mit 43 am meisten in der Liga. Dass es am Sonntag gegen Graz (gestern 4:0-Sieger gegen Linz) nicht leichter wird, lag schon bei der langen Heimreise auf der Hand. Weil Fehervar sensationell einen 0:2-Rückstand bei Tabellenführer Salzburg in einen 3:2-Sieg umdrehte, rangieren die Innsbrucker nur mehr auf Platz zehn. Schön sieht's nach zehn Spielen nicht aus. (lex)

