Pause für Hirschbühl nach Knochenprellung im Knie

Slalom-Spezialist Christian Hirschbühl hat sich am Freitag beim Training in Sölden eine Knochenprellung im linken Knie zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Innsbruck. Der Vorarlberger Skirennläufer muss zwei Wochen Skipause einlegen. Für ihn geht der Weltcupwinter am 24. November mit dem Weltcup-Slalom in Levi los. (APA)

