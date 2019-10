Haie stemmen sich gegen die desaströse Heimbilanz

Innsbruck – Es ist Zeit, dass sich was dreht. Nach der 2:8-Heimpleite gegen Meister Salzburg und dem 1:6 vom Freitag bei den Vienna Capitals scheinen die Grazer 99ers gerade recht zu kommen. Zumindest sind die Erinnerungen an den mental bislang wohl wichtigsten Saisonerfolg noch recht frisch. 1:4 waren Spurgeon und Co. vor gut einer Woche im Grazer „Bunker“ in Rückstand geraten, um mit einer immensen Willensleistung noch mit einem 6:5 (nach Shoot Out) die Heimreise antreten zu können.

Die damals von Coach Rob Pallin geadelten „Comeback-Kids“ sind jedenfalls vor heimischem Anhang doppelt gefordert. Zum einen gilt es die desaströse Heimbilanz (fünf Niederlagen in sechs Partien) zu entschärfen, zum anderen heißt es für den Tabellenzehnten zu punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht gänzlich zu verlieren. Dementsprechend selbstkritisch fasste Pallin die gegenwärtige Gesamtsituation zusammen: „Wir müssen einfach besser werden. Das betrifft nicht nur die Spieler, das gilt auch für mich. Ich muss besser coachen und die Spieler müssen einen Gang zulegen. Wir müssen noch härter arbeiten und die kleinen Dinge wieder richtig machen.“ Hinter dem Einsatz von Tyler Cuma (Unterschenkelprobleme) steht derweil ein großes Fragezeichen. (m.i.)