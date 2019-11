Golden Knights mit Kantersieg gegen erneut schwache Flames

Die Vegas Golden Knights haben in der NHL mit einem 6:0-Heimsieg gegen die Calgary Flames zurück auf die Siegerstraße gefunden. Der Vizemeister von 2017/18 hatte zuletzt fünf Spiele in Serie verloren. Für Calgary setzte es hingegen nach dem 0:3 gegen Arizona die nächste Niederlage ohne Torerfolg, in den jüngsten vier Partien gingen die Flames stets als Verlierer vom Eis.

Auch die Buffalo Sabres stecken weiter in der Krise, sie unterlagen den Chicago Blackhawks auswärts 1:4 und kassierten dabei die siebente Niederlage in den jüngsten acht Spielen. (APA)

NHL-Ergebnisse: Vegas Golden Knights - Calgary Flames 6:0, Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 4:1.