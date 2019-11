Die Dornbirn Bulldogs haben den kanadischen Verteidiger Keaton Ellerby verpflichtet. Der 31-Jährige absolvierte für die Florida Panthers, Los Angeles Kings und Winnipeg Jets insgesamt 218 Spiele in der NHL, zuletzt war er in Deutschland bei den Iserlohn Roosters engagiert. Noch ist offen, ob Ellerby am Freitag in der Erste Bank Eishockey-Liga gegen Innsbruck spielen wird. (APA)

