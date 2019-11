Letztes Update am Do, 21.11.2019 10:19

Kraft: „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent mit dem Selbstvertrauen“

Ohne Schneesprünge in den Beinen startet ÖSV-Skispringer Stefan Kraft beim Weltcup in Wisla (POL) in die Saison. Im TT-Gespräch erzählt er über Bindungsprobleme und warum Marcel Hirscher Recht hatte.