Sieg beim Comeback: Deutscher Dreßen in Lake Louise obenauf

Lake Louise - Was für eine Rückkehr von Thomas Dreßen! Ein Jahr nach seinem in Beaver Creek erlittenen Kreuzbandriss feierte der 26-jährige Deutsche am Samstag beim Comeback im Weltcup gleich einen Sieg. Der Kitz-Triumphator von 2018 gewann die Abfahrt von Lake Louise. Der Südtiroler Dominik Paris (+ 0,02 Sekunden) als Zweiter und die Schweizer Beat Feuz und Carlo Janka (+ 0,26 Sekunden) ex aequo auf Platz drei komplettierten das Podest.

"Dass es heute so aufgeht, hätte ich mir nie gedacht. Gerade auf so einer 'leichten Strecke' muss einfach alles zusammenpassen. Da kosten die kleinsten Fehler schon viel Zeit", sagte Dreßen beim Siegerinterview. Selbst eine starke Verkühlung konnte den Bayern auf dem Weg zu seinem dritten Weltcupsieg nicht stoppen.

Bester Österreicher wurde Matthias Mayer als Fünfter. Dem Doppel-Olympiasieger fehlten 0,16 Sekunden aufs Stockerl. Sein Landsmann Vincent Kriechmayr (7.) landete als zweiter ÖSV-Fahrer beim Speed-Auftakt in Kanada in den Top Ten. "Zumindest weiß ich, wo ich die Zeit liegen gelassen habe", resümierte Mayer. Trotz des verpassten Stockerlplatzes sei es ein guter Lauf gewesen.

Am Sonntag haben die ÖSV-Herren die Chance zur Revanche. In Lake Louise steht noch ein Super-G (20.15 Uhr/live TT.com-Ticker) auf dem Programm, ehe der Weltcup-Tross nach Beaver Creek übersiedelt. (TT.com)

Abfahrt der Herren in Lake Louise - Endstand: