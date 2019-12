Tiroler Leitner starker Achter bei Sprint in Hochfilzen

Hochfilzen – Youngster Felix Leitner ist beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen für die ÖSV-Kapazunder in die Bresche gesprungen. Der 22-jährige Tiroler holte am Freitag im Sprint als Achter sein zweitbestes Karriere-Ergebnis. Der große ÖSV-Hoffnungsträger Julian Eberhard landete nach drei Strafrunden nur an der 30. Stelle. Simon Eder und Dominik Landertinger hatten erkrankt gefehlt.

Bö gewann vor Desthieux und Loginow

Der Schnellste vor 7.100 Fans im Pillerseetal war einmal mehr der Norweger Johannes Thingnes Bö. Der Weltcuptitelverteidiger wiederholte wie auch schon davor bei den Damen Dorothea Wierer seinen Vorjahressieg. Bö triumphierte im dritten Saisonrennen zum zweiten Mal, dadurch übernahm er vom zehntplatzierten Martin Fourcade auch das Führungstrikot. „Das war nahe an der Perfektion, aber ein Fehler zu viel. Ich dachte, ein anderer wird null Schießen und schneller sein. Der nächste Sieg ist natürlich gut, ich mag die Strecke hier“, meinte Bö, der sich vor dem ebenfalls einmal in die Strafrunde gegangenen Franzosen Simon Desthieux (+7,8 Sek.) durchsetzte. Dritter wurde der russische Ex-Dopingsünder Alexander Loginow (14,6/0).

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen - Ergebnisse Herren, Sprint (10 km): 1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 25:07,8 Min. (1 Schießfehler=Strafrunde) - 2. Simon Desthieux (FRA) +7,8 Sek. (1) - 3. Alexander Loginow (RUS) 14,6 (0) - 4. Matwej Elisejew (RUS) 20,6 (0) - 5. Lukas Hofer (ITA) 20,8 (1) - 6. Tarjei Bö (NOR) 23,4 (2). Weiter: 8. Felix Leitner 35,1 (0) - 30. Julian Eberhard 1:20,0 Min. (3) - 38. Tobias Eberhard 1:33,2 (2) - 51. Harald Lemmerer 1:48,3 (1) - 85. David Komatz (alle AUT) 2:56,6 (2) Weltcup-Gesamtstand nach 3 von 24 Rennen: 1. J.T. Bö 151 - 2. Desthieux 135 - 3. Martin Fourcade (FRA) 131 - 4. T. Bö 130 - 5. Elisejew 125 - 6. Loginow 123. Weiter: 14. J. Eberhard 60 - 16. Leitner 57 - 42. Landertinger 20 - 64. T. Eberhard 3

Leitner bewies am Schießstand Nervenstärke und hielt auch in der Loipe gut mit. „Perfekt, ich hatte schon im Gefühl, dass heute ein richtig guter Tag wird. Ich habe gewusst, dass ich null schieße, wenn ich so arbeite wie im Training. Ich habe zurzeit das Gefühl, dass keine Fehler passieren können, wenn ich sauber arbeite“, freute sich der Wahl-Hochfilzener über sein bestes Weltcup-Ergebnis nach Verfolgungsrang vier im März in Oslo. Vor allem im Laufen habe er über den Sommer einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. „Ich habe in Östersund schon gemerkt, dass das Training fruchtet, heute war es echt perfekt.“

Die gute Ausgangslage will er am Samstag in der Verfolgung in ein weiteres Spitzenergebnis umwandeln. „Ich möchte wieder so ein Rennen machen, so souverän am Schießstand durchkommen, und das Laufen pfeift momentan einfach, das ist geil“, so der 35,1 Sekunden hinter Bö ins Jagdrennen startende Ex-Juniorenweltmeister. ÖSV-Cheftrainer Ricco Groß war natürlich angetan. „Mit dem Burschen sind wir auf einem guten Weg“, betonte der Deutsche.

Drei Fehler schlugen Eberhard auf die Laune

Keinen Grund zur Freude hatte hingegen Julian Eberhard. Der Sprint-Olympia-Vierte schoss bereits im Liegend-Anschlag zweimal daneben, im Stehend-Schießen mit viel Risiko verfehlte ein weiteres Projektil das Ziel. „Das war natürlich nicht so geplant. Das kann passieren, aber gerade in Hochfilzen ist es natürlich nicht der ideale Zeitpunkt. Alles zusammen war das nicht mein Tag“, bedauerte der Sieger von bisher drei Sprint-Weltcuprennen, dem auch eine erneut sehr starke Laufzeit nichts brachte.

Als drittbester Österreicher holte sein Bruder Tobias Eberhard auf Rang 38 einige Weltcup-Punkte. Die Qualifikation für das Jagdrennen schaffte auch noch Harald Lemmerer (51.). Nicht in der Verfolgung mit dabei ist der für Simon Eder nachnominierte David Komatz (85.). (APA)