Überraschung in St. Moritz: Shiffrin lässt Parallel-Slalom aus

St. Moritz - Zunächst gab sie sich kryptisch nach ihrem dritten Platz im Super-G, dann ließ sie ein „Hmm, mal sehen" folgen, um schließlich in einem Instragram-Post endgültig abzusagen und auch bei der Siegerehrung in St. Moritz nicht mehr aufzutauchen: „Es war keine leichte Entscheidung, aber ich lasse das Rennen am Sonntag aus." Es gebe mehrere Gründe dafür, erklärte Vorjahressiegerin Shiffrin. Der gewichtigste sei, endlich einmal in Val d'Isere zu starten: „Ich konnte dort nie fahren, weil der Terminkalender für Allrounderinnen so eng ist." Die Abfahrten dort zu bestreiten, wäre heuer eines ihrer Ziele, ebenso wie mit mehr Geschwindigkeit unterwegs zu sein, im Allgemeinen: „Es ist hart solche Entscheidungen zu treffen, aber ich freue mich jetzt auf Courchevel." Den Riesentorlauf am Dienstag fährt der US-Superstar also schon noch davor.

Verhaltene Freude bei der Konkurrenz

Mit Shiffrin fehlt nicht nur die dreifache Gesamtweltcupsiegerin, sondern auch die Dominatorin im Parallel-Slalom. Die 26-Jährige feierte bereits fünf Siege in acht Rennen, zuletzt im Feber in Stockholm.

So rückt Petra Vlhova zur Nummer eins der Qualifikationsliste auf. Dahinter lauert als Zweitbeste bereits Vortagessiegerin Sofia Goggia. Die ÖSV-Läuferinnen zeigten sich von Shiffrins Absage zwar überrascht, strotzen aber deshalb nicht vor Freude, eine Konkurrentin weniger zu haben. „Ich muss auf mich schauen", sagt Katharina Liensberger. Bei der Frage, ob sie als Favoritin auch ein Rennen auslassen würde, winkt die Vorarlbergerin ebenfalls ab: „Ich bin nicht in so einer Situation, deshalb kann ich das nicht sagen."

Vorfreude auf das heutige Rennen strahlen die ÖSV-Technikerinnen aber allemal aus. „Mir taugt dieser Bewerb irrsinnig", sagt Katharina Truppe und Katharina Gallhuber nickt. Ob sie es mit Durchboxen probieren, also eher gerade durch die Torfahnen fahren, lassen sie sich zum Teil noch offen. Liensberger: „Das hängt dann vom Kurs ab."

Der Modus: Zunächst wird ein Slalom mit zwei Durchgängen (einmal roter Kurs, einmal blauer) gefahren. Die besten 32 qualifizieren sich für das Finale. Dort fährt zunächst die Qualisiegerin gegen die 32.-Platzierte (usw.) — zwei Mal gegeneinander (rot und blau). Die jeweilige Schnellste kommt weiter. In der nächsten Runde (und in den weiteren) treten die Paare nur einmal gegeneinander an. Wer auf welchem Kurs fährt, wird gelost.

ÖSV-Damen am Start: Eva-Maria Brem, Michaela Dygruber, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Chiara Mair und Katharina Truppe

