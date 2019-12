Lienz bangt um Ski-Weltcup: „Alle drei Jahre ist uns zu wenig“

Von Roman Stelzl

Lienz – Es ist ja zum Mäusemelken: Da regiert in Lienz zum Ski-Weltcup winterliches Traumwetter, über 13.000 Zuschauer feiern zum 50-Jahr-Jubiläum ein Sportfest – und da taucht die Frage auf: War es das für den Weltcup in Lienz?

So paradox das klingt, so ist es doch ein Spiel, das sich wegen des befristeten Vertrags mit dem Skiverband (ÖSV) wiederholt. Nun steckt mehr dahinter: Nachdem Bad Kleinkirchheim von Speed- auf Technik-Bewerbe umsattelt (bzw. umsatteln wollte), war ab 2020 ein Drei-Jahres-Takt (bisher alle zwei Jahre) mit Semmering und Lienz angedacht. In Osttirol ist man darüber wenig erfreut. „Alle drei Jahre ist uns zu wenig“, sagt TVB-Obmann Franz Theurl. Zu Überlegungen, den Weltcup gar nicht mehr austragen zu wollen, wollte er vor den Verhandlungen mit dem ÖSV nichts sagen. Zumal es verschiedene Szenarien gibt.

Das Wunschszenario: Jeden Winter soll der Damen-Weltcup am 28./29. Dezember kurz nach Weihnachten in Lienz Halt machen, liege die Wertschöpfung doch bei gut zwei Millionen Euro. „Jedes Jahr den Weltcup zu veranstalten wäre sicher besser“, meint Theurl, wohlwissend, dass die Chance gering ist. Denn auch wenn es in Semmering zuletzt Probleme mit den Investoren gab, wird man auch dort die Rennen halten wollen.

Zweier-Rhythmus: Das wahrscheinlichste Szenario. „Wir wollen in Lienz bleiben“, sagt ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, der Bad Kleinkirchheim ein Ultimatum stellte. Bis April braucht es von den Kärntnern ein „Ja“ zum benötigten Liftbau. Ansonsten bleibt der alternierende Wechsel Semmering-Lienz. Die Osttiroler wollen sogar einen Vertrag bis 2025 – es wäre das größte Geschenk für den scheidenden Rennleiter Sigi Vergeiner (70 Jahre) und OK-Chef Werner Frömel (68). Aber bis April drohen die Verhandlungen auf Eis zu liegen.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Drittes Rad: Das Horrorszenario. Steigt Bad Kleinkirchheim ein, steht Lienz wohl erst 2022 und 2025 im Programm. „Alle zwei Jahre den Weltcup zu veranstalten ist schon schwierig. Drei Jahre ist gar nicht gut“, sagt Theurl. Ob Lienz da mitspielt? Das wird sich weisen. Vorher bleibt lieber alles beim Alten. Denn für mehr Weltcup ist man bereit. Für weniger nicht.