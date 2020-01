HCI am Boden: Jetzt kommt auch noch Salzburg

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck — Ein Derby lebt normalerweise auch von Emotionen. Genau diese fehlten aber beim Duell mit Bozen am Freitagabend in der Tiwag- Arena. Die 1:3-Niederlage gegen die Südtiroler war die vierte in Serie — und irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass sich Mannschaft, Verein und sogar die Zuschauer ihrem (sportlichen) Schicksal ergeben haben.

Wenn man jemandem im Haifischbecken gegen den Tabellen-Sechsten eine starke Leistung attestieren wollte, war das der Tscheche Jan Lattne­r, dessen Reaktion nach dem Match auch nicht unbedingt Optimismus ausstrahlte: „Wir sind nicht gut genug. Wir kämpfen, geben alles, belohnen uns aber nicht für den Einsatz."

Tatsächlich war den Innsbruckern nach einem ordentlichen Drittel schnell die Luft ausgegangen. Obwohl die Pallin-Truppe bis zehn Minuten vor Schluss 1:0 führte, hatte man nie das Gefühl, dass das Match mit einem Innsbrucker Sieg enden würde. Dass vor allem die Innsbrucker Defensivspieler (Guimond, Boivin ...) überspielt sind, ist kein Geheimnis. Umso unverständlicher, dass Youngster wie Jakob Wetzelsberger wieder einmal ohne Eiszeit blieben.

Schon am Sonntag (17.30 Uhr) kommt Tabellenführer Salzburg in die Tiwag-Arena. Und das mit Tirolern, deren Selbstvertrauen am Freitag noch einmal einen Schub erhielt: Beim 7:1 gegen Dornbirn traf neben Mari­o Huber Landsmann Samuel Witting doppelt.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Abseits des Eises trugen die Haie am Samstag auch Trauer: Miroslav Berek, Trainer in der Tiroler Aufstiegssaison 2001/02, ist verstorben.