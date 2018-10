US-Börsen kämpfen sich im Frühhandel ins Plus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt ihre gestrigen Verluste wieder etwas eindämmen können. Noch in den ersten Handelsminuten hatte es nach einem Verlusttag ausgesehen, dann drehten die Leitindizes jedoch ins Plus.

Gegen 16.00 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 50,14 Einheiten oder 0,20 Prozent auf 25.648,88 Zähler. Der S&P-500 Index stieg 4,99 Punkte oder 0,18 Prozent auf 2.790,67 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte ebenfalls zu, nämlich um 50,24 Punkte oder 0,68 Prozent auf 7.472,29 Einheiten.

Nach dem Kursrutsch des Vortages sowie den klar negativen Vorgaben bei den Börsen in Asien und Europa, stehen damit die Zeichen wieder etwas auf Entspannung. Grund für die schlechte Börsenstimmung sind Marktbeobachtern zufolge die steigenden Zinsen in den USA.

US-Präsident Trump hatte sich unterdessen zuletzt negativ über die Zinspolitik der US-Notenbank Fed geäußert. „Ich denke, die Fed ist verrückt geworden“, sagte Trump am Mittwoch vor einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Sie mache einen Fehler, da sie die Zinsen so stark erhöhe. Er wurde prompt von IWF-Chefin Christine Lagarde für seine Äußerungen kritisiert.

Im Zollstreit mit China goss Trump ebenfalls mit neuen Drohungen Öl ins Feuer. Seine Wirtschafts- und Handelspolitik habe die chinesische Volkswirtschaft bereits getroffen, sagte Trump am Donnerstag dem Sender Fox News. „Ich kann noch viel mehr machen“, fügte er hinzu.

Bei den Konjunkturdaten standen am Donnerstag am Nachmittag in den USA die Kern-Verbraucherpreise für September auf der Agenda. Die Inflationsrate in den USA ist im September niedriger ausgefallen als erwartet. Die Verbraucherpreise seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent gestiegen und damit etwas geringer als erwartet.

Die Rohstoffwerte zeigten sich in den USA wie auch zuvor bereits in Europa mit klaren Abschlägen. Anleger flüchteten stattdessen in die Aktien von Konsumgüterunternehmen und Einzelhändlern. Am Donnerstag standen darüber hinaus ein paar Zahlenvorlagen an. Anleger schielen ebenfalls bereits auf die Schwergewichte Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo, die allerdings erst morgen ihre Bücher öffnen.

Die Fluggesellschaft Delta Airlines wies für das dritte Quartal einen Nettogewinn aus, der die durchschnittliche Analystenprognose übertraf. Delta-Papiere stiegen darauf um mehr als 3 Prozent. Auch beim Branchenkollegen American Airlines stand mit plus 2,85 ein deutlicher Zuwachs zu Buche.

Ebenfalls an der Zahlenfront gab es eine Enttäuschung bei Walgreen Boots. Die Apothekenkette hatte im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres mit einem leichten Umsatzrückgang zu kämpfen. Die Aktie fiel darauf aber nur leicht um 0,20 Prozent.

Auf der Verliererseite am Donnerstag waren einige Technologiewerte zu finden: So verloren Amazon um 2,43 Prozent, Nvidia um 1,20 Prozent und Cisco knapp 1 Prozent. Bei Netflix und Qualcomm waren es knapp ein halbes Prozent Abschlag zum Vortageswert.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA414 2018-10-11/16:21