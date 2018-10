ArcelorMittal verkauft Stahlwerke in Europa an Liberty House Group

Ostrava (Ostrau)/Galati/Luxemburg (APA/dpa) - Der Stahlkonzern ArcelorMittal verkauft vier große Hüttenbetriebe in Europa an die britische Liberty House Group. Dabei handelt es sich um die Stahlhütten in Ostrava (Tschechien), Galati (Rumänien), Skopje (Mazedonien) und Piombino (Italien), teilten ArcelorMittal und Liberty am Freitag mit. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht.

Die EU-Kommission hatte die Trennung von diesen Aktivitäten zur Bedingung für die Übernahme der italienischen Stahlfirma Ilva durch ArcelorMittal gemacht.

In Tschechien und Rumänien trennt sich ArcelorMittal von den größten Stahlhütten des jeweiligen Landes. In der tschechischen Industriestadt Ostrava (Ostrau) beschäftigt die Hütte mehr als 6.000 Menschen und ist damit einer der größten Arbeitgeber in der strukturschwachen Region. Im rumänischen Galati sind 5.600 Menschen beschäftigt.

Die britische Liberty Group gehört zur GFG Alliance des Inders Sanjeev Gupta. Mit dem Erwerb der vier Stahlwerke verdoppelt die Gruppe ihren weltweiten Ausstoß an Stahl auf 15 Millionen Tonnen pro Jahr, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens.

