Chinesischer Bezahlgigant Alipay konzentriert sich auf Heimmarkt

München/Wien (APA/dpa) - Der chinesische Bezahlgigant Alipay steigt nicht in den Wettkampf mit Apple, Google und Co. in Europa ein. Das Unternehmen mit seinen 700 Millionen Nutzern will lediglich in der Nachbarschaft Chinas das Geschäft auf den lokalen Märkten ausbauen, sich in Österreich und Europa aber weiter auf chinesische Kunden beschränken.

„Alipay expandiert mit lokalen E-Wallet-Lösungen in Süd- und Südostasien, in Indien, Thailand oder den Philippinen“, sagte Roland Palmer, Chef von Alipay in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten. „Mit diesen Lösungen sind wir derzeit in neun Märkten außerhalb Chinas vertreten. In Europa planen wir das für die absehbare Zukunft nicht.“

Alipay und die chinesische Konkurrenz-App WeChat liegen bei den Nutzerzahlen weit vor der westlichen Konkurrenz - Apple Pay etwa wurde nach Schätzungen von Marktforschern Ende 2017 von weltweit 127 Millionen Menschen genutzt. Der iPhone-Konzern will seinen Mobil-Bezahldienst demnächst auch in Deutschland starten, Google Pay ist bereits seit Sommer hierzulande verfügbar.

In Österreich können chinesische Touristen können in Supermärkten via Handy und Alipay bezahlen. Das Tochterunternehmen des E-Commerce-Riesens Alibaba kooperiert mit dem heimischen Mobile-Payments-Anbieter Bluecode und nutzt dessen Infrastruktur. Die technische Integration dazu ist kürzlich abgeschlossen worden. Mit Bluecode kann nach Unternehmensangaben bereits in mehr als 85 Prozent des österreichischen Lebensmitteleinzelhandels bezahlt werden - unter anderem bei Billa, Merkur und Spar. Darüber hinaus wird Bluecard unter anderem auch von Bipa, Hartlauer oder Hervis akzeptiert. Überall dort kann nun auch mit Alipay bezahlt werden.