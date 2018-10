Staatsziel Wirtschaft - SPÖ: Sozialstaat in die Verfassung

Wien (APA) - In der Aufregung rund um das Staatsziel Wirtschaft, das die ÖVP-FPÖ-Regierung in den Verfassungsrang heben will, ihr momentan aber ein nötiger Partner für eine Zweidrittelmehrheit fehlt, hat sich am Dienstag auch die SPÖ gemischt. Die Sozialdemokraten fordern, dass der Sozialstaat und die Vollbeschäftigung als soziale Grundrechte in der Verfassung verankert werden sollen.

„Das Vorhaben der Regierung, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zum obersten Staatsziel zu machen, ist ein weiterer Beweis dafür, dass es Kurz und Strache ausschließlich um die Interessen der Konzerne, und nicht um jene der Menschen geht. Bevor wir über eine derartige Änderung der Verfassung reden, müssen der Sozialstaat und die Vollbeschäftigung als soziale Grundrechte in der Verfassung verankert werden“, wurden SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch und -Verfassungssprecher Peter Wittmann in einer Aussendung zitiert.

Es sei Zeit für eine Sicherstellung von sozialen Grundrechten, da die österreichische Verfassung bisher nur über liberale Grundrechte wie das Recht auf Eigentum oder die Erwerbsfreiheit verfüge, so die Vertreter der größten Oppositionspartei. Dies sei eine Bedingung der SPÖ für weitere Diskussionen über die Grundrechtssituation in Österreich, betonen Muchitsch und Wittmann. Mit einer Festschreibung des Staatsziels Wirtschaftsstandort würde dieses Ungleichgewicht noch vergrößert werden.

„Bleibt die Regierung bei ihrem Plan, werden sozialpolitische Errungenschaften verstärkt den Interessen der Wirtschaft geopfert. Sozialpolitische Fortschritte, wie die von der SPÖ lange geforderte Einführung einer sechsten Urlaubswoche für alle, werden erschwert, im Extremfall verunmöglicht“, kritisierten die beiden Sozialdemokraten. Auch die Arbeiterkammer habe in ihrer Stellungnahme zum türkis-blauen Gesetzesentwurf bereits kritisiert, dass in der österreichischen Verfassung keine sozialen Grundrechte - wie etwa auf faire Entlohnung, auf soziale Absicherung bei Krankheit, im Alter oder Pflegefall - enthalten seien. „Die meisten anderen europäischen Verfassungen haben sehr wohl soziale Grundrechte verankert“, so Muchitsch.

Mit dem Staatsziel Wirtschaftsstandort könne zudem das Staatsziel Umweltschutz völlig unterlaufen werden, warnen die Roten: „Dieses Signal ist angesichts der besorgniserregenden Klima- und Umweltsituation äußerst fatal.“

