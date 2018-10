Youtube nach Störungen wieder in Betrieb - Auch in Österreich

Wien (APA) - Die Online-Videoplattform Youtube ist nach technischen Störungen in der Nacht auf Mittwoch in mehreren Ländern, darunter auch Österreich, wieder in Betrieb. Auf der Webseite konnten laut Nutzern seit ca. 3.15 Uhr vorübergehend keine Videos abgespielt werden, stattdessen erschien eine schwarze Fläche mit einer Fehlermeldung und der Aufforderung, es später nochmals zu versuchen.

Störungsmeldungen kamen neben Österreich unter anderem auch aus Deutschland, Australien, den USA und Mexiko. Das Unternehmen selbst hatte via Twitter versichert, sich um das Problem zu kümmern. Über den Grund für den Ausfall gab es zunächst keine Angaben.

