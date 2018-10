Beershewa (APA/AFP) - Eine vom Gazastreifen aus abgefeuerte Rakete hat am Mittwoch Schäden im Süden Israels angerichtet. Die Rakete sei am frühen Mittwochmorgen in der Stadt Beershewa eingeschlagen, erklärte die israelische Armee. „Wir werden israelische Zivilisten schützen“, fügte die Armee hinzu - was auf eine militärische Reaktion schließen lässt.

Berichte über mögliche Verletzte gab es zunächst nicht. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen Israel und Palästinensern wieder zugenommen.