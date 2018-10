Zwei Wohnungseinbrecher mit Koffer voller Diebesgut in Wien erwischt

Wien (APA) - Zwei Einbrecher sind am Dienstagvormittag mit einem Koffer voller Diebesgut geschnappt worden - und zwar kurze Zeit nach einem Beutezug in Wien-Leopoldstadt. Sichergestellt wurden unter anderem Bargeld, Schmuck, drei Sparbücher sowie eine Faustfeuerwaffe. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt.

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität waren die Georgier im Alter von 28 und 44 Jahren aufgefallen, weil sie nach Angaben der Polizei ein für Einbrecher typisches Verhalten an den Tag legten, wie es in einer Aussendung hieß. Sie beobachteten ihre Umgebung genau und betraten mehrere Stiegenhäuser. Als sie eine Wohnhaus in der Schöllerhofgasse verließen, hatten sie plötzlich einen Koffer mit. Die Polizisten verfolgten das verdächtige Duo bis in einen Innenhof in der Rotensterngasse.

Neben dem Diebesgut wurden bei den Männern Einbruchswerkzeug und eine ungeladene Faustfeuerwaffe sowie Munition sichergestellt, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Während des Wartens auf den Arrestantenwagen täuschte der 44-Jährige einen Asthmaanfall vor, sodass die Beamten auch die Rettung holten. Weil der Georgier auch von einer schweren Lebererkrankung sprach, wurde er zur Abklärung in ein Spital gebracht. Glück für ihn unter gesundheitlichen Aspekten: Seine Leber ist okay. Dieser Umstand brachte ihn aber - so wie seinen jüngeren Komplize - in Polizeigewahrsam.