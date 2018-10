Singapurs Premier in Wien: „Hallo aus der lebenswertesten Stadt“

Wien (APA) - Der Regierungschef Singapurs, Lee Hsien Loong, ist begeistert von Wien. „Hallo aus der lebenswertesten Stadt der Welt“, schrieb Lee am Mittwochvormittag auf Facebook mit Blick auf das jüngste „Economist“-Ranking. „Es gibt vieles, was wir hier lernen können, und definitiv können wir noch mehr mit Österreich unternehmen“, fügte er in dem persönlich gezeichneten Beitrag hinzu.

Lee macht am heutigen Mittwoch auf dem Weg zum Brüsseler EU-Asien-Gipfel in Wien Station. Zu Mittag wurde er vom Kanzler auf dem Ballhausplatz mit militärischen Ehren empfangen, danach wollten die zuständigen Minister ein „Memorandum of Understanding“ zum Thema Digitalisierung unterzeichnen, wo Österreich von Singapur lernen will.

Wien habe im „Global Liveability Index“ Bestnoten in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und Stabilität erreicht, schrieb Lee. „Mit dem reichen Erbe Österreichs im Bereich Kunst und Musik, liegt diese bezaubernde Stadt auch bei der Kultur vorne“, schrieb Lee, dessen Stadtstaat in dem Ranking auf Platz 37 liegt. Mit einem anderen Index der britischen Wochenzeitung hat Lee vermutlich noch weniger Freude. Das angesehene langjährige Demokratieranking der „Economist Intelligence Unit“ weist Singapur nämlich als „mangelhafte Demokratie“ auf Platz 69 aus.

In wirtschaftsbezogenen Rankings liegt Singapur deutlich besser. Bekannt ist es etwa mit Bestnoten beim Bildungstest PISA. Vergangene Woche wurde Singapur von der Weltbank zu jenem Staat gekürt, der am besten mit seinem „Humankapital“ umgeht. Der „Human Capital Index“, beruhend auf Bildungs- und Gesundheitsdaten, misst, wie viel ihres größtmöglichen Potenzials in einem bestimmten Land geborene Kinder ausschöpfen können. In Singapur sind es 88 Prozent, in Österreich 79 Prozent.