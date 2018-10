Unfall war nicht zu vermeiden: Freispruch für Wiener Tramwayfahrer

Wien (APA) - Ein Straßenbahnfahrer, der im September 2017 in Wien-Floridsdorf mit seiner Bim in einen Familien-Van gekracht war, ist am Landesgericht für Strafsachen vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freigesprochen worden. Ausschlaggebend dafür war in dem fortgesetzten Verfahren das Gutachten eines Verkehrstechnikers, das Richter Thomas Spreitzer einholen hatte lassen.

Der Expertise zufolge ließ sich der Unfall aus Sicht des Angeklagten nicht vermeiden. Der Autofahrer hatte beim Prozessauftakt Anfang August behauptet, er wäre bei Grün in den Kreuzungsbereich Einzingergasse - Prager Straße eingefahren. Diese Darstellung widerlegte der Sachverständige. Demnach zeigte die Ampel für den Lenker des Mini-Busses bereits Gelb, möglicherweise sogar schon Rot. Der Tramwayfahrer, der behauptet hatte, das Hauptsignal hätte ihm freie Fahrt signalisiert, wurde damit bestätigt. Selbst eine sofort eingeleitete Vollbremsung hätte die Kollision nicht mehr verhindert. Mit einer Geschwindigkeit von 48,6 km/h prallte die Straßenbahn in den Mini-Van.

Der Van wurde weggeschleudert und krachte in eine Ampelsäule. Der Lenker und sein 16-jähriger Sohn wurden leicht verletzt, der ältere Bruder erlitt dagegen multiple Knochenbrüche. Mehrere Wochen laborierte er an einem gebrochenen Kiefer, einer gebrochenen Nase, Blessuren an den Rippen und am linken Schulterblatt.

Der Freispruch ist nicht rechtskräftig. Der Staatsanwalt gab vorerst keine Erklärung ab.